Inter Vidal, domani può essere il giorno decisivo: si attende l'ok di Zhang (Di venerdì 18 settembre 2020) L'Inter può concludere l'acquisto di Arturo Vidal nella giornata di domani dopo la cessione di Diego Godin al Cagliari L'Inter è pronta a concludere l'acquisto di Arturo Vidal dopo la cessione di Diego Godin al Cagliari secondo quanto riportato da Sky Sport. Si attende solamente l'ok del presidente nerazzurro, Steven Zhang, che voleva vendere prima dell'acquisto del cileno. L'accordo tra l'Inter e il Barcellona è ormai stato raggiunto da giorni. Si attende infatti solamente l'affondo finale del club nerazzurro che può arrivare già nella giornata di domani. Si attende quindi la fumata bianca.

