Internazionali | vincere non è mai scontato | ma le vittorie vanno pesate

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 settembre 2020) La premessa è doverosa, forse obbligatoria. Il movimento del tennis italiano maschile sta vivendo un periodo senza precedenti. Non da Roma. Da ormai un paio di stagioni crescono i giovani, migliorano i meno giovani e tutti ne giovano. Sì, perché uno tira l’altro. Che tutto sia partito prima o dopo le imprese di Cecchinato a Parigi ha poca importanza. Abbiamo il movimento più florido d’Europa, tra i migliori al mondo in termini di presenze in top-100. Per non parlare dei vari classe 2001, 2002 e 2003. A prescindere dalla posizione che occuperanno Sinner o Musetti tra 10 anni, l’Italia è in buonissime mani. Le prove sopra le righe al Foro Italico hanno confermato tutto ciò, mettendo in evidenza il bagaglio a disposizione. Esaltarsi è lecito, a maggior ragione se un diciottenne da Carrara fa girare la testa a un tre volte ...