Gironi Serie D, composizione, sorprese e possibili cambiamenti (Di giovedì 17 settembre 2020) E’ ufficiale la composizione dei 9 Gironi della nuovissima Serie D, che prenderà il via il prossimo 27 settembre. 166 squadre, 19 regioni con almeno una squadra e tantissimi tifosi che non vedono l’ora che riprenda il calcio giocato, interrotto ormai da 7 mesi per il Covid-19: vediamo la composizione, le possibili sorprese e i cambiamenti che potrebbero esserci in corso d’opera. Serie D, al via il 27 settembre Come visibile nell’immagine sottostante, sono stati resi noti i 9 Gironi della Serie D che prenderà il via il 27 settembre, una settimana dopo il ritorno della Serie A. 7 Gironi su 9 avranno 18 squadre, mentre 2 (Gironi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) E’ ufficiale ladei 9della nuovissimaD, che prenderà il via il prossimo 27 settembre. 166 squadre, 19 regioni con almeno una squadra e tantissimi tifosi che non vedono l’ora che riprenda il calcio giocato, interrotto ormai da 7 mesi per il Covid-19: vediamo la, lee iche potrebbero esserci in corso d’opera.D, al via il 27 settembre Come visibile nell’immagine sottostante, sono stati resi noti i 9dellaD che prenderà il via il 27 settembre, una settimana dopo il ritorno dellaA. 7su 9 avranno 18 squadre, mentre 2 (...

ilCiriaco : #Irpinia Rugby – Serie C Campania, confermata la struttura a due gironi: si parte il 15 novembre. Avellino, Roca: “… - SimoneGironi : Ing.Gironi CPU AMD Zen 3: niente serie 4000, si passa alla 5000. Ryzen 9 5900X a 12 core - - BrindisiMag : Serie D: Campionato 'Juniores Under 19', definiti i gironi - Gianpergliamici : @glmdj Mi piace, io sarei ancora più drastico: serie A a 16 con 5 retrocessioni serie B due gironi da 16, promosse… - SciabolataFFP : Aggiornato oggi il #rankingFIFA, sulla base del quale ricordo verranno scelte le 10 teste di serie in vista del sor… -