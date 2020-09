Madonna si racconta in un film diretto da lei (Di mercoledì 16 settembre 2020) Madonna – Photo Credits: webMadonna, una delle cantanti più famose degli ultimi quarant’anni, si racconta in un film scritto e diretto da lei. La Universal ha annunciato, infatti, che la cantante statunitense sta lavorando alla scrittura della sceneggiatura di un film che parlerà della sua vera vita, con l’aiuto di Diablo Cody (Oscar per Juno nel 2008). A produrre il film accanto alla star statunitense ci sarà Amy Pascal, candidata al premio Oscar tre volte negli ultimi anni. Sarà la stessa cantante a dirigere il film, scelta alquanto inusuale se si pensa a tutti i biopic su star viventi fino ad ora girati: negli ultimi anni ricordiamo Rocketman, sulla storia di Elton John o Bohemian Rhapsody sui Queen, o ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020)– Photo Credits: web, una delle cantanti più famose degli ultimi quarant’anni, siin unscritto eda lei. La Universal ha annunciato, infatti, che la cantante statunitense sta lavorando alla scrittura della sceneggiatura di unche parlerà della sua vera vita, con l’aiuto di Diablo Cody (Oscar per Juno nel 2008). A produrre ilaccanto alla star statunitense ci sarà Amy Pascal, candidata al premio Oscar tre volte negli ultimi anni. Sarà la stessa cantante a dirigere il, scelta alquanto inusuale se si pensa a tutti i biopic su star viventi fino ad ora girati: negli ultimi anni ricordiamo Rocketman, sulla storia di Elton John o Bohemian Rhapsody sui Queen, o ...

Bunderio1 : RT @WeCinema: La popstar più amata al mondo si racconta: @Madonna dirigerà il suo biopic! 'Il focus sarà sempre la musica. La musica mi fa… - WeCinema : La popstar più amata al mondo si racconta: @Madonna dirigerà il suo biopic! 'Il focus sarà sempre la musica. La mu… - navemorta : Madonna si racconta: dirigerà un film sulla sua vita - ziolions4219 : RT @CiaoKarol: CLAUDIA KOLL E LA SUA DEVOZIONE ALLA MADONNA DI LORETO ?? GRAZIE PER TUTTI QUELLO CHE FAI PER I POVERI ?????? https://t.co… - CiaoKarol : CLAUDIA KOLL E LA SUA DEVOZIONE ALLA MADONNA DI LORETO ?? GRAZIE PER TUTTI QUELLO CHE FAI PER I POVERI ?????? -