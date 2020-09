Laura Pausini sfida il fuso orario e prepara una performance esclusiva per sostenere “I love Beirut” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Laura Pausini si esibirà sabato 19 settembre in una performance esclusiva per sostenere I Beirut, il nobile progetto ideato da Mika per supportare, con un grande concerto di beneficenza, le persone colpite dalla devastante esplosione a Beirut, sua città natale. Per l’occasione, Laura Pausini si collegherà dalla suggestiva cornice del Colosseo, con una speciale performance acustica, interpretando Tra te e il mare, uno tra i più celebri brani del suo repertorio, che proprio in questi giorni festeggia i 20 anni dall’uscita dall’omonimo album. “Invito tutti i miei fan a seguire questo evento di arte e musica per aiutare il popolo libanese, Mika è un artista così straordinario e vero che ha ... Leggi su domanipress (Di mercoledì 16 settembre 2020)si esibirà sabato 19 settembre in unaperI Beirut, il nobile progetto ideato da Mika per supportare, con un grande concerto di beneficenza, le persone colpite dalla devastante esplosione a Beirut, sua città natale. Per l’occasione,si collegherà dalla suggestiva cornice del Colosseo, con una specialeacustica, interpretando Tra te e il mare, uno tra i più celebri brani del suo repertorio, che proprio in questi giorni festeggia i 20 anni dall’uscita dall’omonimo album. “Invito tutti i miei fan a seguire questo evento di arte e musica per aiutare il popolo libanese, Mika è un artista così straordinario e vero che ha ...

