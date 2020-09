Grande Fratello Vip, caos in Casa nella notte: Tommaso Zorzi ha la febbre (Di martedì 15 settembre 2020) Tommaso Zorzi lamenta un malessere e il medico scopre che il concorrente del Grande Fratello Vip ha la febbre: caos dopo la Prima Puntata e ipotesi Coronavirus. Leggi su comingsoon (Di martedì 15 settembre 2020)lamenta un malessere e il medico scopre che il concorrente delVip ha ladopo la Prima Puntata e ipotesi Coronavirus.

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - MarioManca : L'isolamento dal mondo esterno doveva essere uno dei principi fondamentali per la costruzione del «Grande Fratello»… - ilpost : 20 anni fa in Italia iniziò il “Grande Fratello” - antonialanza4 : non ci credo neanche io che la prima puntata di grande fratello è stata quella meno vista di sempre???? - francy65888229 : RT @misorottarcazzo: come cazzo fate a guardare il grande fratello -