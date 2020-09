CdM - Rinnovo distante per Maksimovic: può cambiare tutto con l'addio di Koulibaly (Di martedì 15 settembre 2020) Il mercato del Napoli passa per il futuro di Koulibaly, in difesa c’è in bilico anche Maksimovic che ha il contratto in scadenza a giugno 2021. Leggi su tuttonapoli (Di martedì 15 settembre 2020) Il mercato del Napoli passa per il futuro di, in difesa c’è in bilico ancheche ha il contratto in scadenza a giugno 2021.

marin_cdm : @laura_maffi @marzia38580873 @QLaSharon2 @GiancarloDeRisi E dajeeee.. non so se capisco tutto... cerco di informar… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli CdM – Gaetano, rinnovo e partenza: Bifulco vicino al Cittadella: CdM – Gaetano, r… - JacopoKNatale : @SkySportF1 siete dei paraculi, gli avete gettato fango a volontà dall'arrivo di Leclerc, avete detto di tutto sul… - sscalcionapoli1 : CdM - Futuro definito per Gaetano: rinnovo e ritorno alla Cremonese #calciomercato - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli CdM – Napoli, c’è l’accordo per il rinnovo di Gaetano. Poi la Cremonese: CdM – Na… -

Ultime Notizie dalla rete : CdM Rinnovo CdM - Gaetano in prestito a Cremona dopo il rinnovo, novità su Bifulco, Tutino, Palmiero e... SpazioNapoli CDM - Gaetano in prestito alla Cremonese, c'è l'accordo

Gaetano-Cremonese, si riparte. Dopo la buona stagione scorsa, il giovane attaccante azzurro è atteso a braccia aperte a Cremona. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola: "Il lavoro da ...

CdM - Futuro definito per Gaetano: rinnovo e ritorno alla Cremonese

Ritorno alla Cremonese per Gianluca Gaetano, prima però un rinnovo da firmare con il Napoli fino al 2025. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che parla del futuro immediato del ...

CDM - Stadio con 23mila spettatori, così ADL vuole riaprire e chiede il via libera a De Luca

"Stadio con 23mila spettatori, così De Laurentiis vuole riaprire e chiede il via libera a De Luca", riporta il Corriere del Mezzogiorno a proposito del patron azzurro che auspica la riapertura parzial ...

Gaetano-Cremonese, si riparte. Dopo la buona stagione scorsa, il giovane attaccante azzurro è atteso a braccia aperte a Cremona. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola: "Il lavoro da ...Ritorno alla Cremonese per Gianluca Gaetano, prima però un rinnovo da firmare con il Napoli fino al 2025. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che parla del futuro immediato del ..."Stadio con 23mila spettatori, così De Laurentiis vuole riaprire e chiede il via libera a De Luca", riporta il Corriere del Mezzogiorno a proposito del patron azzurro che auspica la riapertura parzial ...