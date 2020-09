Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini a poche ore dalla prima diretta: “Un caso di Covid accertato, siamo su una corda” (Di lunedì 14 settembre 2020) Quando mancano ormai pochissime ore all’avvio della nuova edizione del Grande Fratello Vip arriva l’ufficialità della notizia che c’è un caso di Covid-19 accertato nella produzione del reality di Canale 5. A confermarlo è stato il conduttore, Alfonso Signorini, che ha spiegato che si tratta di uno degli autori e che è subito scattato il protocollo aziendale anti-contagio che ha portato all’isolamento delle persone che sono state a contatto con lui. “È una situazione complicata – ha commentato Signorini a Il Giornale – viaggiamo come funamboli su una corda. Ma siamo attrezzati ad affrontare la situazione con il massimo rigore. Chi è stato in contatto con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Quando mancano ormai pochissime ore all’avvio della nuova edizione delVip arriva l’ufficialità della notizia che c’è undi-19nella produzione del reality di Canale 5. A confermarlo è stato il conduttore,, che ha spiegato che si tratta di uno degli autori e che è subito scattato il protocollo aziendale anti-contagio che ha portato all’isolamento delle persone che sono state a contatto con lui. “È una situazione complicata – ha commentatoa Il Giornale – viaggiamo come funamboli su una corda. Maattrezzati ad affrontare la situazione con il massimo rigore. Chi è stato in contatto con ...

