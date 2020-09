"Coronavirus creato in laboratorio a Wuhan". La denuncia in diretta della dottoressa Yan: "Il governo sapeva, perché ha nascosto tutto" (Di domenica 13 settembre 2020) "Il Coronavirus è stato creato in laboratorio a Wuhan". La dottoressa Li-Meng Yan ha lavorato alla Hong Kong School of Public Health prima di denunciare il governo cinese, accusandolo di essere a conoscenza dell'origine dell'epidemia e di aver nascosto al mondo la minaccia. Intervistata dal talk show britannico Loose Women sul canale Itv, da un luogo non specificato per ragioni di sicurezza, la scienziata ha annunciato in diretta che presto sarà in grado di pubblicare le prove della natura "sintetica" del virus, nato nei laboratori di Wuhan da dove poi è uscito scatenando la pandemia. "Tutti, anche chi non è uno scienziato e non ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) "Ilè statoin". LaLi-Meng Yan ha lavorato alla Hong Kong School of Public Health prima dire ilcinese, accusandolo di essere a conoscenza dell'origine dell'epidemia e di averal mondo la minaccia. Intervistata dal talk show britannico Loose Women sul canale Itv, da un luogo non specificato per ragioni di sicurezza, la scienziata ha annunciato inche presto sarà in grado di pubblicare le provenatura "sintetica" del virus, nato nei laboratori dida dove poi è uscito scatenando la pandemia. "Tutti, anche chi non è uno scienziato e non ha ...

