Tra i candidati in Puglia indagati e imputati, trasformisti e dinosauri della politica: quasi in 1000 corrono per un seggio in Regione

C'è l'imputato nel processo Ambiente Svenduto che sta facendo luce sull'inquinamento provocato dall'Ilva di Taranto, l'ex assessore comunale che si scusò per i disastri finanziari della sua giunta, un drappello di indagati e condannati, la nuora dell'ex ministra An Adriana Poli Bortone che corre a supporto di Michele Emiliano, il vendoliano che si è scoperto sostenitore di Raffaele Fitto, sconfitto nel 2005 proprio dal fondatore di Sel. Ci sono i "figli di" e anche gli uomini che sono stati resi famosi dal loro ruolo su Covid-19 e Xylella, ora uno schierato a supporto del governatore e l'altro contro, dinosauri della politica e voltagabbana. Le liste di aspiranti consiglieri regionali pugliesi sono un minestrone di vecchio e ...

Ultime Notizie dalla rete : Tra candidati Elezioni regionali, Toti boicotta (anche) l’incontro tra candidati organizzato da Libera sulla mafia in… Il Fatto Quotidiano Fugatti affossa Merler, il suo annuncio smentito da Vasco Rossi: è la "Fake del venerdì sera"

TRENTO. “FAKE da venerdì sera”, Vasco Rossi smentisce l'annuncio del presidente della Provincia Maurizio Fugatti rilanciato poi in chiave elettorale dal candidato sindaco della destra per Trento, Andr ...

Elezioni, il senatore Centinaio (Lega) in città a sostegno di Ciresa

LECCO – Visita a Lecco per Gian Marco Centinaio, ex Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali. Il senatore in quota Lega è giunto in città nella serata di venerdì per sostenere il candi ...

