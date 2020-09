Conte: 'I dati export fanno ben sperare, il Paese produce qualità' (Di mercoledì 9 settembre 2020) A giugno 'si è consolidata la ripresa dell'export e quindi, pur con la prudenza che è d'obbligo, questi dati ci fanno ben sperare per l'autunno'. Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte, ... Leggi su tgcom24.mediaset

Giorgiolaporta : 135 mila morti di #COVID19? È gravissimo che #Conte non sappia neanche quanti siano i morti. Viene corretto, ma con… - rosalinobove : RT @InterCM16: #Hakimi:” Ho scelto l'Inter perché lo stile di gioco e di allenamento del suo allenatore è perfetto per me” Senza Conte non… - InterClubIndia : RT @InterCM16: #Hakimi:” Ho scelto l'Inter perché lo stile di gioco e di allenamento del suo allenatore è perfetto per me” Senza Conte non… - Federic98234963 : RT @MediasetTgcom24: Conte: 'I dati export fanno ben sperare, il Paese produce qualità' #Export - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Conte: 'I dati export fanno ben sperare, il Paese produce qualità' #Export -

Ponte sullo Stretto, anche per Conte prima vengono altre infrastrutture

ROMA - «Non è serio parlare del collegamento tra Sicilia e Calabria, se prima non si realizza e si porta avanti concretamente il progetto di infrastrutture viarie della Calabria e della Sicilia, ci so ...

Roberto Saviano si scaglia contro il Pd e contro Giuseppe Conte: "Mediocre e insipido"

Che dire? Ma andate a cagare, voi e le vostre bugie». Potrebbe essere uno dei tanti troll che girano in rete. Un hater, un odiatore, come si dice ora. Uno che, insomma, ce l'ha, a torto o a ragione, c ...

