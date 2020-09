Colleferro, post choc: “Come godo che avete fatto fuori quello scimpanzé” (Di martedì 8 settembre 2020) Un misterioso utente di Facebook, Manlio Germano, ha pubblicato un post razzista che è subito diventato virale. E purtroppo non è l’unico. Il vergognoso post ha cominciato a fare il giro del web nella mattinata di oggi. “Come godo che avete tolto di mezzo quello scimpanzé, siete degli eroi”: così scrive sul suo profilo Facebook … L'articolo Colleferro, post choc: “Come godo che avete fatto fuori quello scimpanzé” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Tg3web : Spaccio, risse e denunce: la vita violenta dei quattro giovani in carcere per il brutale omicidio di Willy a Collef… - Worried_Almond : RT @antifabiozeta: Il leader di curva e il capetto del collettivo studenti, il capobanda e il portavoce del centro sociale. Partiamo da noi… - felicia_it : RT @antifabiozeta: Il leader di curva e il capetto del collettivo studenti, il capobanda e il portavoce del centro sociale. Partiamo da noi… - edigram : @italiapopulista @ggiorgio @FratellidItalia ah no? Gabriele Bianchi, uno dei due fratelli sociopatici, fascisti e o… - amesoldi : RT @AngeloBraga2: Siccome non posso seguire i post fondamentali di capitan mojito sulle sue comparsate alle sagre della porchetta perché mi… -