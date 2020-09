Svimez, Recovery Fund: domani audizione di Giannola alla Camera (Di lunedì 7 settembre 2020) domani, martedì 8 settembre alle 12 la Svimez, l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno presieduta da Adriano Giannola, sarà sentita in audizione presso la Commissione Bilancio della Camera dei deputati, in occasione della discussione sull’individuazione delle priorita’ nell’utilizzo del Recovery Fund. È previsto l’intervento del Direttore generale Luca Bianchi. L'articolo Svimez, Recovery Fund: domani audizione di Giannola alla Camera proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Ikaroixxx : RT @svimez: 'Le stime #Svimez sul rischio di aumento nel 2021 del divario economico e sociale tra le regioni del Sud e quelle del Nord devo… - SpinelliFs : RT @svimez: 'Le stime #Svimez sul rischio di aumento nel 2021 del divario economico e sociale tra le regioni del Sud e quelle del Nord devo… - AndreaSirianni3 : RT @svimez: 'Le stime #Svimez sul rischio di aumento nel 2021 del divario economico e sociale tra le regioni del Sud e quelle del Nord devo… - CislEmiCentrale : RT @svimez: 'Le stime #Svimez sul rischio di aumento nel 2021 del divario economico e sociale tra le regioni del Sud e quelle del Nord devo… - antonia_sinisi : RT @svimez: 'Le stime #Svimez sul rischio di aumento nel 2021 del divario economico e sociale tra le regioni del Sud e quelle del Nord devo… -

Ultime Notizie dalla rete : Svimez Recovery Svimez, Recovery Fund: domani audizione di Giannola alla Camera Il Denaro Svimez, Recovery Fund: domani audizione di Giannola alla Camera

Domani, martedì 8 settembre alle 12 la Svimez, l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno presieduta da Adriano Giannola, sarà sentita in audizione ...

Il Sud alla prova del prossimo autunno. “Bisogna lavorare per accorciare le distanze dal Nord”. Parla Tortorelli (UIL)

Nel post Lockdown la SVIMEZ fotografa una crisi senza precedenti e le tante crisi aperte rischiano di minare la tenuta sociale del Paese. In questo dialogo con il Segretario regionale della UIL Basili ...

Domani, martedì 8 settembre alle 12 la Svimez, l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno presieduta da Adriano Giannola, sarà sentita in audizione ...Nel post Lockdown la SVIMEZ fotografa una crisi senza precedenti e le tante crisi aperte rischiano di minare la tenuta sociale del Paese. In questo dialogo con il Segretario regionale della UIL Basili ...