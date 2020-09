“Ora ve lo posso dire”. Storie Italiane, Eleonora Daniele si commuove durante la prima puntata (Di lunedì 7 settembre 2020) Un po’ come l’inizio della scuola, in tv oggi è partito tutto ciò che si era fermato all’inizio dell’estate. E tra i tanti programmi dell’annozero di questa seconda parte del 2020, c’è anche la nuova edizione di Storie Italiane, con Eleonora Daniele per la prima volta in tv da mamma! La conduttrice, lo ricordiamo, ha partorito sua figlia Carlotta la sera del 25 maggio, poche ore dopo l’ultima puntata stagionale della scorsa edizione di Storie Italiane. E oggi, a distanza di oltre tre mesi, non poteva non iniziare la trasmissione con un sorriso. Dopo un video contenente alcune sua dichiarazioni sul periodo della gravidanza, Eleonora Daniele a ... Leggi su caffeinamagazine

IlContiAndrea : 'Bam Bam Twist' di #AchilleLauro uno dei miei 3 tormentoni preferiti di questa estate. Ora posso dirlo #Heroes - disinformatico : Scusate, @Repubblica, ma la vostra traduzione è completamente sbagliata: 'I can't wait' non vuol dire 'non posso'.… - borghi_claudio : @lucasofri @FrancisMayCry La ringrazio ma non posso aver ragione per una domanda. Posso aver ragione nel senso che… - ch01youngj4e : buongiorno questo sono io all'apice della mia sottonaggine finalmente posso essere 100% attivo qui perché, telefon… - Im0A9 : non posso morire ora prima devo vederli poi posso morire tranquilla -

Ultime Notizie dalla rete : “Ora posso Trend Ora: Distribuzione E Trasmissione Di Energia revisione del settore di mercato con COVID-19 analisi di impatto Genova Gay