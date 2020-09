Il primo sciopero nella storia dei canadair (Di sabato 5 settembre 2020) AGI - quella del 6 settembre potrebbe essere una domenica complicata sul fronte del contenimento degli incendi. Domani si terrà infatti il primo sciopero della storia d'Italia dei piloti di canadair, gli aerei anti-incendio di proprietà e sotto la gestione operativa dei vigili del fuoco ma appaltati a varie aziende. Lo sciopero è stato indetto dalla Fit-Cisl per domani dalle 10 alle 14 per i circa 100 piloti dell'azienda Babcock, che da tre anni attendono il rinnovo del contratto di lavoro aziendale. Ovviamente in caso di incendi i piloti non faranno mancare la loro presenza e il loro servizio. "Nonostante l'azienda abbia fatto di tutto per far fallire lo sciopero, convinta che i piloti di un servizio essenziale per la sicurezza del Paese non ... Leggi su agi

Il primo sciopero nella storia dei canadair

Cisl per domenica 6 settembrei dalle 10 alle 14 per i circa 100 piloti dell'azienda Babcock, che da tre anni attendono il rinnovo del contratto di lavoro aziendale ...

