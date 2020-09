Muore dissanguata 3 giorni dopo l’intervento alle corde vocali: dramma a Siena (Di venerdì 4 settembre 2020) dramma a Siena, dove una donna di 59 anni è morta dissanguata 3 giorni dopo un intervento chirurgico alle corde vocali. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, la donna sarebbe stata stroncata da una grave emorragia in pochi minuti, sotto gli occhi del marito. dramma dopo un’operazione alle corde vocali C’è un’indagine sulla morte di donna di 59 anni al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, avvenuta 3 giorni dopo un intervento chirurgico alle corde vocali. Il decesso, riporta Il Corriere di ... Leggi su thesocialpost

cicalino3 : Donna operata alle corde vocali muore dissanguata in pochi minuti: aperta inchiesta a Siena - Il Messaggero .--Acci… - manduriaoggi : #Attualità - #SQUINZANO - La operano alle corde vocali per un carcinoma, ma dopo pochi giorni, in pochi minuti, muo… - fanpage : Epilogo drammatico dopo l'operazione, aperta un'inchiesta - leggoit : #Lecce: operata alle corde vocali per un carcinoma, muore dissanguata in pochi minuti, aperta un'inchiesta - PaeseseraTos : Operata alle corde vocali muore dissanguata tre giorni dopo -