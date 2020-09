Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano: “Lieve aggravamento per Covid-19” (Di venerdì 4 settembre 2020) Milano, 4 set – Silvio Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele di Milano per un lieve aggravamento dovuto al contagio da coronavirus. Il quadro clinico però – fanno sapere fonti di Forza Italia – non desta preoccupazioni. L’ex premier è risultato positivo al tampone mercoledì 2 settembre. A quanto risulta non è in terapia intensiva, sono in corso accertamenti per difficoltà respiratorie. Come è noto, sono positivi anche i figli Barbara e Luigi e la compagna dell’ex premier Marta Fascina. Il medico curante Alberto Zangrillo aveva detto che Berlusconi era “asintomatico” In collegamento con la presentazione dei candidati di Forza Italia a Genova, Berlusconi ... Leggi su ilprimatonazionale

