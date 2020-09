Cuneo, due fratelli cadono nel silos di un'azienda agricola: muore il più giovane, l'altro è molto grave (Di giovedì 3 settembre 2020) commenta Incidente sul lavoro in un'azienda agricola di Cavallermaggiore, Cuneo,. Due fratelli, entrambi operai, stavano controllando un silos alto una quarantina di metri , riempito mercoledì sera ... Leggi su tgcom24.mediaset

Grave incidente sul lavoro a Cavallermaggiore, comune in provincia di Cuneo, in Piemonte. Davide Gennero, di 22 anni, è morto dopo avere inalato sostanze tossiche mentre stava lavorando in un silos di ...