BOOM! All Together Now cambia | arriva la giuria Eccola in anteprima

All Together Now cambia: arriva la giuria. Eccola in anteprima
Rita Pavone All Together Now si rinnova. In vista della terza edizione, in onda in autunno su Canale 5, lo show condotto da Michelle Hunziker opta per alcune significative modifiche. DavideMaggio.it è in grado di annunciare in anteprima che la conduttrice svizzera non si avvarrà soltanto della presenza di J-Ax, che nel programma ha avuto finora il compito di presidiare il muro di cento giurati/artisti. Ad All Together Now 3, infatti, ci sarà una speciale giuria composta, oltre che da J-Ax, da Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone. Altra novità di rilievo è la presenza di un cast fisso di concorrenti, così da accentuare – come nei talent veri e propri – la gara. Lo show non ha mai del tutto convinto negli ascolti, assestandosi alla soglia del 15% di share;

Il Covid e la decisione di unificare Trono Classico e Segmento Over hanno portato ad un’inevitabile rivoluzione dello studio di Uomini e Donne. Ciò che il pubblico potrà vedere da lunedì 7 settembre, ...

Covid in Campania, boom di contagi: 193 positivi. Aumentano i casi nel Vesuviano

Altri 193 contagiati in Campania, 76 in più di ieri ma con 1.030 tamponi in più effettuati. È questo l’esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall’unità di crisi regionale: su 6.164 test, d ...

