L’influncer Beatrice Valli travolta dalle polemiche: “Come possono essere stanche le donne senza figli?” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Beatrice Valli è una influencer. Probabilmente sconosciuta al grande pubblico, ha però 2,6 milioni di giovani follower su Instagram. Diventata famosa “grazie” a Uomini e donne, la ragazza è nata nel 1995, ha una relazione con Marco Fantini e due figlie (lei ha un altro figlio nato da una relazione con un calciatore, Nicolas Bovi). Come “bio”, salvo varie sponsorizzazioni e foto su Instagram, non c’è molto da dire. Se non che ieri la “nostra” è finita nella bagarre su Twitter. Perché? Semplice: ha scritto che non capisce come le donne senza figli possano essere stanche. Gli utenti si sono infuriati: “Bea Valli ha queste uscite ignoranti che veramente. Ma che caz*o ... Leggi su ilfattoquotidiano

