L’ex moglie di Luca Argentero nella casa del Grande Fratello, la scelta di Myriam Catania che sorprende (Foto) (Di martedì 1 settembre 2020) Tra i concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip c’è anche Myriam Catania, l’ex moglie di Luca Argentero (Foto). Tanti i nomi che sorprendono e che non avremmo mai immaginato di trovare in questo cast ma è evidente che Alfonso Signorini sia stato capace forse anche più di altri di mettere insieme un gruppo di vip che di certo incuriosiranno il pubblico. Tra tutti i partecipanti l’ex di Luca Argentero lascia più di tutti con un bel po’ di domande. Myriam Catania è sempre stata molto riservata ma dopo la separazione dall’attore lo è stata anche di più. Da tempo è legata al grafico pubblicitario ... Leggi su ultimenotizieflash

