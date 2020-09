Festival del Cinema di Venezia in pieno Covid | Eventi super blindati (Di martedì 1 settembre 2020) La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica inizierà domani 2 settembre. La kermesse Cinematografica di Venezia è giunta alla sua 77esima edizione, cosa ci sarà di diverso in questa annata segnata dal Covid? Venezia 77 sarà all’insegna delle precauzioni e del rispetto della distanza di sicurezza, quest’edizione non sarà di certo facile da dimenticare e rappresenterà il … L'articolo Festival del Cinema di Venezia in pieno Covid Eventi super blindati proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Festival del Il Festival del Lago Cromatico approda a Monate e Taino VareseNoi.it Oriente Occidente: quarantennale in difesa del teatro dal vivo

Rovereto. “La dichiarazione del coreografo Maillot che al vostro giornale ha ribadito l'importanza dell'andare in scena, mi ha dato un gran conforto. Sperando, come tutti, di non andare a ‘sbattere'!” ...

L'allievo di Abbado: "Ci vorrebbe un festival Cello City in ogni città come a Rovigo"

Evidentemente, si fa sentire la scuola di Claudio Abbado, che volle Geminiani all’orchestra Mozart e poi all’Orchestra del Festival di Lucerna: "Ho lavorato con il Maestro Abbado per quattro anni, che ...

