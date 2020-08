Affidarsi al sierologico non salverà la scuola (Di lunedì 31 agosto 2020) Si moltiplicano gli appelli affinché il personale scolastico partecipi in massa alla campagna di test sierologici in vista dell’apertura delle scuole. Il pneumologo e membro del Comitato tecnico scientifico Luca Richeldi ha lanciato ieri un monito severo: «Questi insegnanti sappiano che non facendo questo test possono mettere a rischio la salute dei propri alunni». «Ritengo che il test sierologico per la ricerca di anticorpi anti Covid-19 – ha aggiunto più pragmaticamente Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani – lo debbano … Continua L'articolo Affidarsi al sierologico non salverà la scuola proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

