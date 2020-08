A Gaza in scena l'embargo criminale di Israele: 50 bambini lasciati morire di cancro (Di lunedì 31 agosto 2020) Per gli ultimi tre mesi, dicono a Globalist fonti di Save the Children, i dati sono in via di elaborazione, ma comunque in crescita. La storia di Dina * La dodicenne Dina* ha la leucemia e non è ... Leggi su globalist

Un crimine tra i più atroci si sta consumando nel disinteresse dei media e nel silenzio complice della comunità internazionale. I bambini a Gaza stanno morendo perché viene negata loro la possibilità ...

Coronavirus: emergenza Striscia di Gaza, lockdown di 48 ore

GAZA - Le autorità palestinesi di Gaza hanno proclamato lo stato di emergenza in tutta la Striscia e un lockdown di almeno 48 ore dopo aver scoperto un focolaio di coronavirus in un supermarcato della ...

Un crimine tra i più atroci si sta consumando nel disinteresse dei media e nel silenzio complice della comunità internazionale. I bambini a Gaza stanno morendo perché viene negata loro la possibilità ...