Redditi non comunicati dall'avvocato: nulla la sanzione di Cassa Forense (Di venerdì 28 agosto 2020) Sanzionato avvocato per omessa comunicazione dei Redditi professionaliI regolamenti della Cassa possono derogare alla legge n. 689/1981?Senza la preventiva contestazione la sanzione si estingueSanzionato avvocato per omessa comunicazione dei Redditi professionaliTorna su La Cassazione con la sentenza n. 17702/2020 (sotto allegata), nel rigettare il ricorso di Cassa Forense precisa che questo ente, nell'ambito dei suoi poteri regolamentari, non può sanzionare l'avvocato per omessa o infedele comunicazione dei propri Redditi perché le sanzioni possono essere disciplinate solo dalla legge. Nel caso di specie inoltre l'Ente non ha rispettato il procedimento di irrogazione ... Leggi su studiocataldi

La Cassazione con la sentenza n. 17702/2020 (sotto allegata), nel rigettare il ricorso di Cassa Forense precisa che questo ente, nell'ambito dei suoi poteri regolamentari, non può sanzionare l'avvocat ...

Campania, reddito di cittadinanza: quasi 700mila beneficiari ma solo 19mila hanno un lavoro

Quasi 700mila beneficiari, solo in 19mila con un lavoro. Per tutti gli altri, l’impiego resta un miraggio. Sono i numeri del reddito di cittadinanza in Campania. Meno del 3 per cento (2,8%) tra i tito ...

