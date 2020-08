Aurora Ramazzotti difende Chanel: “Ne sto pagando i conti ancora adesso…” (Di martedì 25 agosto 2020) A scendere in campo per difendere ancora una volta Chanel Totti da tutto quello che sta succedendo, è Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha così deciso di dire la sua in merito a tutto il grandissimo polverone mediatico che, sta girando sulla copertina del settimanale Gente. Durante la scorsa settimana infatti, il settimanale Gente ha messo in primo piano direttamente in copertina Francesco Totti insieme a sua figlia con tanto di frase: “Al mare con papà, a 13 anni Chanel Totti è la gemella di mamma Ilary!”. Quello che però ha fatto indignare moltissimi utenti social e gli stessi genitori di Chanel, è stata la foto caricata che, puntata in grandissimo modo sul suo ... Leggi su giornal

Aurora Ramazzotti interviene in difesa di Chanel Totti: "Fecero lo stesso con me, ha inciso sulla mia crescita e ne pago i conti ancora adesso"" Il diritto del minore alla riservatezza “deve essere se ...

"Io pago ancora le conseguenze..." Aurora e lo sfogo per Chanel Totti

La cover del settimanale Gente dedicata a Chanel Totti in costume, in una posa che ne evidenziava le curve e il lato B, ha creato molto scalpore. Sui social quell'immagine è stata oggetto di discussio ...

Aurora Ramazzotti interviene in difesa di Chanel Totti: "Fecero lo stesso con me, ha inciso sulla mia crescita e ne pago i conti ancora adesso"" Il diritto del minore alla riservatezza "deve essere se ...