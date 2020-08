FIA Rally Star – Alla scoperta delle future star del rally con WRC 9 (Di lunedì 24 agosto 2020) Nuova collaborazione fra NACON, KT Racing e la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) per il primo programma a livello mondiale volto Alla scoperta dei futuri piloti di rally: FIA rally star. Disponibile il prossimo dicembre tramite un DLC per WRC 9, il videogioco ufficiale del FIA World rally Championship. Mentre WRC eSports Championship offre già a molti giocatori di talento la possibilità di sfidarsi durante tutto l’anno in una competizione virtuale che rispecchia il Campionato del Mondo rally, WRC 9 sta facendo il passo successivo per diventare la piattaforma esclusiva per questo nuovo programma innovativo, che mira a scoprire ... Leggi su gamerbrain

Potrebbe esserci una nuova cancellazione nel campionato europeo rally: questa volta a rischiare dovrebbe essere il Rally delle Azzorre o Azores Rallye. E forse c'è già un sostituto La stabilità fatico ...

Il Belgio ospiterà un round del FIA World Rally Championship visto che il Rally di Ypres è stato aggiunto al calendario come WRC Belgio 2020. Il Rally ad Ypres si è tenuto per la prima volta nel 1965 ...

