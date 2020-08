Cristiano Turrini, il nuovo singolo “Kuala Lumpur” è il brano vincitore del contest Deejay On Stage 2020 (Di lunedì 24 agosto 2020) E’ il giovane cantautore romano Cristiano Turrini ad essersi aggiudicato Deejay On Stage 2020, il prestigioso contest musicale di Radio Deejay che va in scena ogni estate a Riccione. A premiare il vincitore è stato Linus, direttore editoriale di tutte le emittenti del gruppo Gedi. La vittoria è andata alla canzone di Cristiano Turrini “Kuala Lumpur” (da oggi in onda su Radio Deejay), una ballad evocativa e coinvolgente in cui l’incontro tra le sonorità occidentali e quelle asiatiche dà vita ad un sound caldo e ricercato, che strizza l’occhio al mondo chillout. Cristiano descrive la sua canzone <<“Kuala ... Leggi su laprimapagina

DietrolaNotizia : Cristiano Turrini - SocialArtistOF : #CristianoTurrini E’ Cristiano Turrini ad essersi aggiudicato #DeejayOnStage2020, il prestigioso contest musicale… - IulianoLorenza : 'Kuala Lumpur' di Cristiano Turrini vince il 'Deejay On Stage 2020' - - ExPartibus : 'Kuala Lumpur' di Cristiano Turrini vince il 'Deejay On Stage 2020' - - pietro_riccio : 'Kuala Lumpur' di Cristiano Turrini vince il 'Deejay On Stage 2020' - -