Violate regole anti-Covid | ministro irlandese si dimette | “Era a un evento con 80 persone”

Il ministro dell'Agricoltura irlandese, Dara Calleary, si è dimesso oggi dopo che è emersa la sua partecipazione ad un evento di golf seguito da una cena a cui hanno partecipato circa 80 persone in violazione delle misure...

webefapa : @LegaSalvini Questo è un attacco alla democrazia e mi spiace vedere le opposizioni denunciare una violazione di que… - LenzReuven : RT @CLPortland: Avviso ai twitteri: se mettete mi piace a post in cui si incita a non mettere le mascherine o non rispettare le distanze io… - VincenzoOrab96 : @5to1_ @DonPiricoddi Le regole sono chiare, le avete violate per 10 volte. - spocchianerazz1 : RT @CLPortland: Avviso ai twitteri: se mettete mi piace a post in cui si incita a non mettere le mascherine o non rispettare le distanze io… - CLPortland : Avviso ai twitteri: se mettete mi piace a post in cui si incita a non mettere le mascherine o non rispettare le dis… -

Ultime Notizie dalla rete : Violate regole Coronavirus in Campania, regole anti-Covid violate: controlli e multe in tutte le isole Il Mattino Semafori rossi e parcheggi selvaggi Prime nove multe ai monopattini

Quattro «pizzicati» a sfrecciare sul marciapiede, altri quattro sono passati con il semaforo rosso. I controlli si intensificheranno e c’è anche il problema dei parcheggi: i mezzi sono lasciati ovunqu ...

Commemorazione di Ettore Muti, la consulta chiede di vietarla

"Ribadiamo il nostro no ad ogni raduno apologetico del fascismo ed in particolare a quello di fine Agosto, celebrante lo squadrista e poi gerarca Ettore Muti (nella foto, una delle commemorazioni pass ...

