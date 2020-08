Denayer, il calciatore del Lione che ha superato, indenne, tre attacchi terroristici in 10 giorni (Di mercoledì 19 agosto 2020) Su Diario Olè la storia di Jason Grégory Marianne Denayer, calciatore belga del Lione. Il difensore della squadra francese ha più volte detto che il calcio lo ha salvato dalla droga e dal mondo del crimine. Padre belga, madre congolese, Denayer ha vissuto in uno dei quartieri più malfamati di Bruxelles, Anneessens, dove trascorreva molto tempo per strada. “Dovevi stare attento. Anche quando giocavi a calcio, qualche calcio stupido poteva creare un’atmosfera esplosiva. Ho incontrato ragazzi che avevano più talento di me, ma che hanno finito per scegliere un’altra strada. Questo è il pericolo di crescere in un quartiere così difficile”. Denayer ha giocato con l’Anderlecht Inferiors, il Liverpool e poi, nel 2014, è ... Leggi su ilnapolista

napolista : Denayer, il calciatore del Lione che ha superato, indenne, tre attacchi terroristici in 10 giorni Su Diario Olè. Ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Denayer calciatore Denayer, il calciatore del Lione che ha superato, indenne, tre attacchi terroristici in 10 giorni ilnapolista Champions, per Juve e Sarri la notte della verità

La Juve e Sarri si giocano tutto nell’incontro di stasera contro il Lione di Garcia: o vincono o sono fuori – La panchina dell’allenatore traballa: in caso di insuccesso, Zidane o Mancini i suoi proba ...

Juvemania: Ronaldo, pensaci tu! Senza il supporto dello Stadium sarà dura ribaltare il Lione

La squadra di Sarri arriva alla sfida da campione d’Italia, titolo conquistato proprio di recente dopo una lunga maratona di gare disputate in sequenza. A partire dall’autore del gol che ha deciso la ...

La Juve e Sarri si giocano tutto nell’incontro di stasera contro il Lione di Garcia: o vincono o sono fuori – La panchina dell’allenatore traballa: in caso di insuccesso, Zidane o Mancini i suoi proba ...La squadra di Sarri arriva alla sfida da campione d’Italia, titolo conquistato proprio di recente dopo una lunga maratona di gare disputate in sequenza. A partire dall’autore del gol che ha deciso la ...