Provoca incidente stradale: positivo al test alcolemico, denunciato 60enne (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Castelfranci hanno denunciato un 60enne ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza. A seguito di segnalazione di un sinistro stradale, la pattuglia immediatamente interveniva sul posto. Il conducente dell’auto, trasportato in ospedale, all’esito di specifiche analisi risultava avere un elevato tasso alcolemico. Per lo stesso, oltre al ritiro della patente di guida ed al sequestro del veicolo, è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Temeva che i servizi sociali potessero toglierle il bambino. Secondo l’avvocato, quell’incidente avrebbe provocato nella 43enne uno stato confusionale, ed è questo il motivo per cui il marito, poco ...

Nei giorni scorsi, un ecuadoriano di 29 anni, a Sestri Levante, lungo la via Aurelia, alla guida di un veicolo, dopo aver provocato autonomamente un incidente stradale, trasportato presso l’ospedale ...

Nei giorni scorsi, un ecuadoriano di 29 anni, a Sestri Levante, lungo la via Aurelia, alla guida di un veicolo, dopo aver provocato autonomamente un incidente stradale, trasportato presso l'ospedale ...