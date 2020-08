Trump chiude definitivamente con Fox News e li definisce peggio della CNN (Di lunedì 17 agosto 2020) Donald Trump ha portato i suoi sporadici commenti contro Fox News ad un altro livello, quando ha detto che il network è addirittura peggio della «Fake News CNN» durante il weekend. Invece, come ha ormai cominciato a fare da qualche mese a questa parte ha invitato i suoi sostenitori e followers a seguire il piccolo network ultra-conservatore OANN. In un Tweet, Trump ha detto che i programmi del weekend del network sono inguardabili durante il weekend, in una giornata in cui la sua bacheca e il suo profilo erano prevalentemente pieni di messaggi condoglianze in seguito alla morte del fratello minore Robert Trump. Il presidente, oltre a criticare duramente Fox News, ha anche detto che OANN, al contrario, fa un ottimo lavoro e che il ... Leggi su giornalettismo

