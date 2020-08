Il turista che prende a pugni il soccorritore del 118 (Di lunedì 17 agosto 2020) Pietro Paolo Cossu, 50 anni, autista di ambulanza e soccorritore, ieri è stato preso a pugni da un turista mentre l’ambulanza era ferma all’ingresso della discoteca Just Cavalli a Porto Cervo in Sardegna, per soccorrere un ragazzo che stava male. Racconta oggi il Corriere della Sera: È sceso dall’auto: «Spostatevi. Fatemi passare! Mi rovinate la vacanza!». Un operatore ha cercato di dissuaderlo: «Abbia pazienza qualche minuto, stiamo finendo l’intervento». Risposta: «Levati di mezzo» seguita da un pugno. Parapiglia, intervento di altri volontari, finale con il turista che, risalito sull’auto, ha accelerato rischiando di investirli ed è fuggito. La notte di Ferragosto si è conclusa con Pietro Paolo Cossu all’ospedale: ... Leggi su nextquotidiano

borghi_claudio : @ViVi59875743 Guardi che io non costringo nessuno. È un consiglio. Nell'interesse di tutti. Il turista sta meglio,… - AnnalindaI : RT @SardiniaPost: #Sardegna #Cronaca ?? *** L'autista di un'ambulanza è stato picchiato all'alba perché durante un soccorso ha rallentato il… - clikservernet : Il turista che prende a pugni il soccorritore del 118 - Noovyis : (Il turista che prende a pugni il soccorritore del 118) Playhitmusic - - DJCos7 : RT @chiccobraga: Per un turista medio che si imbatte in 'Occhio Jesolano' comunque Jesolo appare come una via di mezzo tra Bogotá e Scampia… -

Ultime Notizie dalla rete : turista che Il turista che prende a pugni il soccorritore del 118 next Il turista che prende a pugni il soccorritore del 118

Pietro Paolo Cossu, 50 anni, autista di ambulanza e soccorritore, ieri è stato preso a pugni da un turista mentre l’ambulanza era ferma all’ingresso della discoteca Just Cavalli a Porto Cervo in Sarde ...

Nel fine settimana più vacanziero Roma «sospesa» e l’ombra del Covid

Due giorni di sospensione, Ferragosto e domenica 16. Quarantott’ore di silenzio, di vuoto con pochi turisti, le masse di un tempo sono sparite. Tutti sotto il solleone ma interiormente all’ombra del C ...

Pietro Paolo Cossu, 50 anni, autista di ambulanza e soccorritore, ieri è stato preso a pugni da un turista mentre l’ambulanza era ferma all’ingresso della discoteca Just Cavalli a Porto Cervo in Sarde ...Due giorni di sospensione, Ferragosto e domenica 16. Quarantott’ore di silenzio, di vuoto con pochi turisti, le masse di un tempo sono sparite. Tutti sotto il solleone ma interiormente all’ombra del C ...