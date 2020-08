Rudi Garcia: "Pep un maestro, ma la battaglia tattica l'abbiamo vinta noi" (Di domenica 16 agosto 2020) "Pep un maestro, ma stasera la battaglia tattica l'abbiamo vinta noi". Il tecnico del Lione, Rudi Garcia , analizza la sorprendente vittoria dei suoi sul più quotato Manchester City di Guardiola. Leggi su feedpress.me

tancredipalmeri : Da Luis Enrique a Rudi Garcia, sembra quasi che la cosa migliore che potesse capitare agli ex allenatori della Roma fosse andare via da Roma - DiMarzio : Dal 14º posto in Ligue 1 alle semifinali di #UCL: Rudi Garcia e la rinascita del #Lione. - tancredipalmeri : No, il disastro del Manchester City non rivaluta nemmeno per un secondo il disastro della Juventus. Il Lione e Rud… - mariotobia : @RobMaida @massimicheli191 Evidentemente il @RobMaida che il 28.10.15 invocava perentoriamente la cacciata di… - GazzettaDelSud : Rudi Garcia: 'Pep un maestro, ma la battaglia tattica l'abbiamo vinta noi' -