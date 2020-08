Due anni dalla tragedia del Ponte Morandi. Mattarella, ‘Ricostruire cultura della sicurezza’ (Di venerdì 14 agosto 2020) L’anniversario del crollo del Ponte Morandi di Genova. Le celebrazioni in ricordo delle vittime della tragedia. Il 14 agosto si ricorda la tragedia del Ponte Morandi, crollato alle ore 11.36 14 agosto 2018. Sono passati due anni dalla tragedia del Ponte Morandi, e nonostante la recente inaugurazione del nuovo Ponte di Genova, il ricordo e il dolore per la catastrofe. Il crollo del Ponte Morandi Erano le ore 11.36 del 14 agosto 2018 quando in seguito a un boato che ha scosso la città di Genova, il Ponte sul Polcevera veniva giù nell’incredulità generale. ... Leggi su newsmondo

pisto_gol : Due osservazioni su Ata-Psg: anche a 35 anni, THIAGO SILVA A 0 euro è da prendere subito . Partita monumentale. Vic… - Agenzia_Ansa : Due anni fa il crollo del #PonteMorandi. Il presidente della #Repubblica Sergio #Mattarella scrive una lettera al S… - VanityFairIt : #NadiaToffa, la bionda «guerriera» de #LeIene è morta un anno fa, il 13 agosto 2019, dopo una battaglia di due anni… - MauraSerena : RT @Agenzia_Ansa: Due anni fa il crollo del #PonteMorandi. Il presidente della #Repubblica Sergio #Mattarella scrive una lettera al Secolo… - ilsecoloxix : Oggi è il #14agosto, due anni fa la tragedia del #PonteMorandi In tutte le edicole della provincia di #Genova, grat… -