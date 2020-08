«Ted Lasso», su Apple Tv + arriva l'allenatore tutto da ridere (Di giovedì 13 agosto 2020) Sport e commedia, insieme, per ridere di se stessi e del mondo che rotola, come un pallone. Si chiama Ted Lasso la nuova serie targata Apple Tv e composta da 10 episodi, in streaming a partire dal 14 agosto, con cadenza settimanale. Di comicità se ne intende il protagonista, Jason Sudeikis - è sua l’idea della serie - già autore di Saturday Night Live, ha creato il personaggio nel 2013 per NBC Sports, coprendo in modo ironico alcuni eventi della Premier League inglese. Gli sketch hanno funzionato, così Sudeikis si è messo in testa di produrre questa commedia sportiva unica nel suo genere perché - lo sappiamo bene - la sacralità del calcio non ammette facili risate. Sei un allenatore di football americano, alleni una piccola squadra nel Kansas, sei soddisfatto del tuo ... Leggi su gqitalia

Ultime Notizie dalla rete : «Ted Lasso»