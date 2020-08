Si fingeva regista per violentare aspiranti attrici: arrestato (Di giovedì 13 agosto 2020) Si era finto regista del mondo del cinema e, con la scusa di selezionare giovani attrici, abusava di loro. I casting si trasformavano così in occasioni per violentare le ragazze. I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Parioli hanno proceduto all'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di circa 40 anni, emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta del pool di pm specializzato contro la violenza, in quanto ritenuto responsabile di diversi episodi di violenza sessuale verso 8 ragazze. Il provvedimento trae origine da un'indagine, condotta, tra i mesi di febbraio e luglio 2020, dai carabinieri a seguito di diverse denunce presentate da giovani donne, aspiranti attrici, vittime di atti di violenza a sfondo sessuale perpetrati dall'indagato ... Leggi su iltempo

