Morte cerebrale per il bambino ferito dal colpo di pistola del nonno (Di giovedì 13 agosto 2020) È stata dichiarata la Morte cerebrale per il bimbo di 6 anni ferito questa mattina alla testa da un colpo di pistola esploso dal nonno 76enne. Lo si apprende da fonti degli inquirenti, che propendono per una tragica fatalità, escludendo il gesto volontario. La Procura aprirà come atto dovuto un fascicolo per il reato di omicidio colposo. In mattinata era arrivata la notizia del nonno che aveva sparato al nipote in casa. Il bimbo di 6 anni era stato ricoverato in codice rosso al policlinico Umberto I. Era apparso subito in gravi condizioni, non è bastato un delicato intervento neurologico a salvargli la vita. "Stavo riponendo le armi, quando mi è partito un colpo", aveva detto ... Leggi su iltempo

elena_ele6 : RT @rtl1025: ?? È stata dichiarata la morte cerebrale per il #bimbo di 7 anni che stamattina a #Roma è stato raggiunto da un colpo di pistol… - CarlottaMiller_ : RT @tempoweb: Per gli inquirenti si tratterebbe di una fatalità #fidene #13agosto - rtl1025 : ?? È stata dichiarata la morte cerebrale per il #bimbo di 7 anni che stamattina a #Roma è stato raggiunto da un colp… - tempoweb : Per gli inquirenti si tratterebbe di una fatalità #fidene #13agosto - ruiciccio : RT @Corriere: Parte colpo di pistola al nonno, per il nipote di 6 anni dichiarata la morte cerebrale -