Avviso di garanzia a Conte e sei ministri per la gestione dell’emergenza coronavirus. Lui dice: denunce da archiviare (Di giovedì 13 agosto 2020) Giuseppe Conte e i ministri Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, Lamorgese e Speranza hanno ricevuto un Avviso di garanzia dopo varie denunce da parte di soggetti terzi per la gestione dell’emergenza coronavirus. “E’ un atto dovuto – ha commentato Palazzo Chigi -. L’Avviso di garanzia è stato accompagnato da una relazione nella quale la Procura ritiene le notizie di reato infondate e dunque da archiviare”. Dopo la nota di Palazzo Chigi è arrivata una lunga precisazione dello stesso Conte sulla sua pagina Facebook. La nota di Giuseppe Conte ”Per massima trasparenza vi informo che io e i ... Leggi su secoloditalia

