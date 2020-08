World Breaking news del 12 agosto 2020 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Oggi, 12 agosto 2020, tante nuove notizie ci giungono dal mondo. World last news del 12 agosto 2020 Germania: Berlino ha dubbi sulla efficacia e sicurezza del vaccino russo Il Ministro della Salute tedesco ha espresso i suoi dubbi sulla “qualità, efficacia e assenza di rischio” del vaccino russo contro il coronavirus. Il presidente dell’associazione … Leggi su periodicodaily

Breaking_Deb : RT @pruckler: Tutto per te @Pennacchiiiii - TSOWrestling : #MJF avrà un'opportunità per l'#AEWWorldChampionship -

Ultime Notizie dalla rete : World Breaking

Zazoom Blog

Nella città meta di pellegrinaggio francese Lourdes un fulmine è caduto sui binari della funicolare, provocando una brusca franta dei vagoni. Quest’ultima ha fatto cadere 15 passeggeri tra cui un bamb ...QINGDAO, China, Aug. 10, 2020 /PRNewswire/ -- Internationally renowned football club Paris Saint-Germain today announces leading consumer electronics and home appliances company, Hisense as their late ...