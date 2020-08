Repubblica - Gabriel-Napoli, tutto fatto: stabilite le cifre, si attende la cessione di Koulibaly (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo l'arrivo di Victor Osimhen, l'asse Napoli-Lille resta ancora caldo ed un nuovo colpo sembra ormai aver già preso corpo. Leggi su tuttonapoli

Dopo l'arrivo di Victor Osimhen, l'asse Napoli-Lille resta ancora caldo ed un nuovo colpo sembra ormai aver già preso corpo. Dopo l'arrivo di Victor Osimhen, l'asse Napoli-Lille resta ancora caldo ed ...

REPUBBLICA - Il Napoli ha preso Gabriel: svelata la cifra! Koulibaly verso l'addio

L'edizione odierna del quotidiano Repubblica, nello spazio riservato al calcio, analizza il mercato in entrata e in uscita del club di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli, con la cessione di Leandrinho, ...

L'edizione odierna del quotidiano Repubblica, nello spazio riservato al calcio, analizza il mercato in entrata e in uscita del club di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli, con la cessione di Leandrinho, ...