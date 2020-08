Renzi: "Assurdo che il vaccino sia facoltativo, deve essere obbligatorio" (Di martedì 11 agosto 2020) Matteo Renzi in questi giorni sta ripetendo con forza, attraverso interviste, post sui social network, newsletter e ora anche con una raccolta firme, che il vaccino per il COVID deve essere obbligatorio e non facoltativo, altrimenti non si spiega perché ci sia stato il lock down che ha costretto tutti a stare chiusi in casa per mesi. Il leader di Italia Viva, rilanciando la raccolta firme, ha scritto:"È Assurdo sostenere che il vaccino per il COVID sia facoltativo. Siamo rimasti tutti chiusi in casa per tre mesi per cosa? Il vaccino deve essere obbligatorio, per tutti"Nel testo della raccolta si legge:"L’epidemia da Covid 19 ha rappresentato un ... Leggi su blogo

"Siamo rimasti tutti chiusi in casa per tre mesi per cosa?" si chiede l'ex Premier. Matteo Renzi in questi giorni sta ripetendo con forza, attraverso interviste, post sui social network, newsletter e ...

