Nicoletta Mantovani si sposa | la nuova vita della vedova di Luciano Pavarotti

«Mi sono innamorata e a settembre mi risposo», così Nicoletta Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti, ha confidato al settimanale "Chi" le imminenti nozze con il nuovo compagno, affermato imprenditore, al quale è legata da nove mesi. «Siamo tanto felici. Non avevamo motivo di sposarci, se non per una voglia matta di farlo», ha raccontato la Mantovani, bolognese, 50 anni, madre di Alice, nata nel 2003 dall'amore con il tenore. L'intervista esclusiva sarà inclusa nel numero in edicola da domani, mercoledì 12 agosto 2020.

