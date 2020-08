Atletico Madrid, i convocati di Simeone in vista del Lipsia: out Correa e Vrsaljko per Covid-19 (Di martedì 11 agosto 2020) Sono venticinque i convocati di Diego Simeone per le Final Eight di Champions League, che di disputeranno in Portogallo. A disposizione per la sfida contro il Lipsia, valida per i quarti di finale, non ci saranno Angel Correa e Sime Vrsaljko, entrambi positivi al Covid-19. Questo dunque l’elenco degli uomini a disposizione dei colchoneros: Adan, Oblak, Alex; Gimenez, Arias, Lodi, Savic, Felipe, Hermoso, Trippier, Sanchez; Thomas, Koke, Saul, Lemar, Llorente, Herrera, Vitolo, Carrasco, Moya; Joao Felix, Morata, Saponjic, Diego Costa, Riquelme. Leggi su sportface

