Virginia Raggi si ricandida ufficialmente a sindaco di Roma (Di lunedì 10 agosto 2020) Ha scelto il Foglio – un quotidiano che non le ha mai risparmiato critiche – Virginia Raggi per annunciare ufficialmente la sua candidatura a sindaca di Roma. L’esponente del M5S tenta un bis che avrebbe del clamoroso, soprattutto perché andrebbe a infrangere il tabù del doppio mandato previsto dal regolamento pentastellato. La Raggi, infatti, prima della sua elezione aveva già fatto un’esperienza in consiglio comunale come consigliere di minoranza. Virginia Raggi ricandidata è la notizia che anima, all’improvviso, il pomeriggio Romano del 10 agosto. LEGGI ANCHE > Virginia Raggi blocca la mozione per il museo del fascismo a ... Leggi su giornalettismo

