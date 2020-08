Dai viaggi all’estero al rientro: ecco chi può entrare e uscire dall’Italia (Di lunedì 10 agosto 2020) Le nuove regole saranno valide fino al 7 settembre. Il decreto ha assorbito e rinnovato paletti e divieti per chi deve entrare in Italia dall’estero o deve viaggiare per turismo Leggi su ilsole24ore

Dai viaggi all'estero al rientro: ecco chi può entrare e uscire dall'Italia Il Sole 24 ORE

Gli sprechi alimentari sono un problema particolarmente sentito a livello globale e colpisce duramente anche l’Italia. Si calcola infatti che nel nostro Paese vengano gettate ogni anno 220mila tonnell ...

Sergio Zavoli, l’omaggio al giornalismo-verità sulla scuola: fu oscurato dalla Rai

Sergio Zavoli è stato il simbolo del giornalismo-verità: scomparso pochi giorni fa a 96 anni – i funerali si sono svolti venerdì scorso – è stato un vero maestro dell’informazione radio-televisiva, po ...

