Coronavirus, aggiornamento 10 agosto, 1 decesso e 14 nuovi casi nelle ultime 24 ore. De Luca: 4 casi su 5 sono esteri. (Di lunedì 10 agosto 2020) Ancora contagi da Coronavirus in crescita, in Campania: i dati relativi alla giornata di ieri, domenica, nei festivi viene normalmente eseguito un numero inferiore di test,, fanno segnare ben 14 ... Leggi su gazzettadinapoli

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 13.368 • Deceduti: 35.209 (+4, +0,01%) • Dimessi/… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 14% Regioni con il… - repubblica : Antonio Banderas: 'Io positivo al coronavirus, festeggio i 60 anni in quarantena' [aggiornamento delle 16:33] - Anto_Matti1987 : RT @RegioneER: L'aggiornamento sul #coronavirus in #EmiliaRomagna: 39 nuovi positivi al #Covid19, di cui 22 asintomatici individuati con sc… - paviaunotv : AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS 10 AGOSTO 2020 -SCENDONO A 256 I NUOVI CASI (MA MENO 11.000 TAMPONI RISPETTO A SABATO). M… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aggiornamento

Sono 1.441 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, oggi 10 agosto, si registrano ...APPROFONDISCI ANCHE “LOCALE CHIUSO A CAUSA DI UN FOCOLAIO A VERCELLI”. L’ultimo focolaio ritrovato in Italia è stato questa mattina ed è un focolaio d’importazione dominicana a Vercelli, in Piemonte.