Bielorussia, la vittoria di Lukashenko finisce nel sangue: un manifestante ucciso, feriti, 3000 arresti. Lui: “Proteste dirette da Londra, Praga e Varsavia”. Opposizione in rivolta: “Brogli” (Di lunedì 10 agosto 2020) Aleksandr Lukashenko riconfermato presidente della Bielorussia per il sesto mandato con l’80,23% dei voti. Si chiude così la tornata elettorale più contestata degli ultimi dieci anni a Minsk, che riconferma alla guida del Paese il padre-padrone che la governa col pugno di ferro dal 1994 e scatena la rivolta di piazza, con l’Opposizione guidata dalla candidata sconfitta Svetlana Tikhanovskaya che denuncia i brogli, non riconosce i risultati del voto e chiede “a coloro che credono che la loro voce sia stata rubata di non tacere “. Mentre la Russia di Vladimir Putin, da sempre alleata di Minsk, e la Cina di Xi Jinping si congratulano col vincitore, in tutto il Paese la tensione è altissima: nella notte migliaia di bielorussi sono scesi in strada nella notte per ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : ELEZIONI IN BIELORUSSIA La vittoria di Lukashenko finisce nel sangue, ecco cosa sta accadendo - Agenzia_Italia : Bielorussia, Lukashenko conquista il sesto mandato - fattoquotidiano : La vittoria di Lukashenko finisce nel sangue: ucciso un manifestante, feriti e 3000 arresti. Lui: “Proteste dirette… - Noovyis : (Bielorussia, la vittoria di Lukashenko finisce nel sangue: un manifestante ucciso, feriti, 3000 arresti. Lui: “Pro… - clikservernet : Bielorussia, la vittoria di Lukashenko finisce nel sangue: due manifestanti uccisi, feriti, 3000 arresti. Lui: “Pro… -