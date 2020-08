Federica Panicucci amaro sfogo, la scelta | “Qualcosa è cambiato…” (Di domenica 9 agosto 2020) La nota conduttrice televisiva Federica Panicucci ha di recente pubblicato su Instagram uno scatto che non è passato di certo inosservato. Federica Panicucci su Instagram In seguito all’emergenza coronavirus in molti hanno deciso di trascorrere le proprie vacanze in Italia. Tra questi vi è anche Federica Panicucci, la nota conduttrice di Mattino Cinque che di … L'articolo Federica Panicucci amaro sfogo, la scelta “Qualcosa è cambiato…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

infoitcultura : Federica Panicucci rompe il silenzio: “Ho fatto una scelta” (FOTO) - infoitcultura : Federica Panicucci rompe il silenzio dopo tanto tempo: svelata la sua scelta - infoitcultura : Federica Panicucci in versione signora in Giallo, gonna corta da urlo – foto - marco_disca : @ilgiornale Ma andate a fare in culo voi, Taylor Mega e Federica Panicucci. Cantando. - ilgiornale : Grandi novità per l'influencer Taylor Mega, tra poco uscirà il suo primo libro “La bambina non c’è più”, e ora che… -