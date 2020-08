Democratici e Progressisti sulla pillola ‘Ru486’: “Bene il Ministro, ora Regione faccia la sua parte” (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiL’intervento del Ministro Speranza sulle linee guida relative all’utilizzo della pillola Ru486 è un fatto storico. Finalmente, dopo anni di lotte, viene cancellato l’obbligo di ricovero e si compie un passo verso il pieno riconoscimento della libertà di scelta. Un atto di civiltà ancor più importante se pensiamo ai recenti tentativi di alcuni Governi regionali di centrodestra di porre sempre più paletti e vincoli alle donne che decidono di interrompere la gravidanza, scoraggiandole e rendendo i loro diritti di fatto inattuabili. Ora però bisogna affrontare l’altro grande ostacolo che si para sistematicamente di fronte alle donne che scelgono di non portare avanti la gravidanza: l’enorme prevalenza di obiettori di coscienza tra il personale sanitario, che ... Leggi su anteprima24

